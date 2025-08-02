Азербайджанский газ направляется в Сирию: Баку выстраивает энергетический мост на Ближний Восток

БАКУ /Trend/ - Сегодня начинается экспорт азербайджанского природного газа в Сирию через территорию Турции — это важный шаг, знаменующий начало принципиально нового этапа в энергетической политике Азербайджана. Выход на ближневосточный рынок расширяет возможности диверсификации поставок, способствует укреплению энергетической безопасности и открывает новые направления сотрудничества.

Если до недавнего времени основное внимание было сосредоточено на европейском направлении, то теперь газ из Азербайджана выходит за пределы привычной карты поставок и направляется на Ближний Восток. Это — не просто новый рынок, но и показатель возрастающего доверия к Азербайджану как к надежному и предсказуемому партнеру в энергетической сфере.

Экспорт газа в Сирию возможен благодаря тесному энергетическому партнерству Азербайджана и Турции. Эти отношения уже доказали свою жизнеспособность на примере таких масштабных инфраструктурных проектов, как Баку–Тбилиси–Эрзурум — газопровод, заложивший основу экспорта азербайджанского газа на Запад; Баку–Тбилиси–Джейхан — один из крупнейших нефтепроводов региона; Южный газовый коридор — стратегический проект, обеспечивающий поставки газа из Каспийского региона в Европу. Теперь же эта модель успешного сотрудничества распространяется и на новое направление — Ближний Восток.

Подписание Меморандума о взаимопонимании между SOCAR и переходным правительством Сирии в ходе визита в Баку Президента Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмеда аш-Шараа стало отправной точкой для запуска нового газового маршрута. Этот шаг символизирует восстановление и перезагрузку двусторонних отношений, которые долгое время оставались замороженными из-за прежнего режима в Дамаске. Встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с новым сирийским лидером подтвердила готовность Баку поддержать восстановление Сирии, а также углублять взаимодействие в энергетике, инфраструктуре и безопасности.

Сирия может сыграть двойную роль: не только как страна-получатель азербайджанского газа, но и как транзитное звено для дальнейших поставок — в частности, в Иорданию и Египет. Несмотря на то, что соединяющий Сирию и Иорданию газопровод был разрушен, его восстановление вполне возможно, что в перспективе открывает коридор для доставки газа вплоть до Северной Африки.

Параллельно с этим Азербайджан рассматривает возможность экспорта электроэнергии в страны Ближнего Востока. Стратегия создания "зелёного" энергетического коридора от Каспия до Европы уже демонстрирует свою эффективность, и этот опыт может быть адаптирован и в южном направлении. Это придаёт дополнительную глубину азербайджанской энергетической дипломатии, сочетающей традиционные и возобновляемые источники энергии.

Начало экспорта азербайджанского газа в Сирию — это не просто расширение рынка сбыта. Это важный геополитический и экономический сигнал, подтверждающий статус Азербайджана как регионального энергетического центра, обладающего технологическим, политическим и дипломатическим потенциалом. Расширение географии поставок, укрепление связей с ключевыми странами региона, успешное партнерство с Турцией и продвижение устойчивых энергетических инициатив — всё это подчеркивает растущую роль Азербайджана в глобальной энергетической архитектуре.

С выходом на ближневосточный рынок Азербайджан делает новый шаг вперёд — от поставщика на европейском направлении к стратегическому энергетическому мосту между Востоком и Западом.