БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings улучшило прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу Фонда развития бизнеса Азербайджана (ABDF) со "стабильного" до "позитивного", подтвердив долгосрочный и краткосрочный рейтинги фонда на уровне "BB/B".

Об этом говорится в сообщении S&P Global Ratings.

"Пересмотр прогноза обусловлен укреплением связей фонда с правительством Азербайджана после интеграции Фонда развития предпринимательства (EDF) и Азербайджанской инвестиционной компании (AIC) в 2025-2026 годах.

ABDF продолжит играть важную роль в реализации государственной экономической политики, сохранит низкую долговую нагрузку в ближайшие годы и, вероятно, получит выгоду от улучшения экономических условий в стране", - отмечает агентство.

В S&P Global Ratings сообщили, что фонд завершил формирование руководящей структуры в конце 2025 года. Впоследствии были унифицированы операционные процедуры и пересмотрены механизмы управления рисками. В феврале 2026 года, после утверждения новой системы лимитов, фонд возобновил кредитование финансовых организаций. Кроме того, были запущены новые продукты для предпринимателей. Агентство также отметило, что в ходе интеграции существенных операционных рисков выявлено не было.

Согласно оценке S&P, после объединения ABDF стал единственным финансовым институтом, реализующим государственную политику в этой сфере под эгидой Министерства экономики Азербайджана.

Агентство также указывает, что правительство рассматривает возможность увеличения объемов поддержки через фонд, учитывая необходимость стимулирования частного ненефтяного сектора экономики на фоне снижения добычи нефти.

"В 2022-2026 годах правительство Азербайджана направило в ABDF и его предшествующие структуры 263 миллиона манатов (154 миллиона долларов США), а также выделило через фонд еще 250 миллионов манатов (147 миллионов долларов) на субсидии.

Кроме того, наблюдательный совет фонда теперь возглавляет министр экономики Азербайджана. В его состав также входят другие высокопоставленные представители правительства.

Основным источником кредитного риска для фонда остаются вложения в финансовые организации, включая кредитование в рамках государственных программ и размещение ликвидных средств. Вместе с тем стандарты кредитования и оценки заемщиков в банковском секторе улучшились благодаря регуляторным мерам, направленным на ограничение склонности банков к принятию рисков", - говорится в сообщении S&P Global Ratings.

Позитивный прогноз отражает ожидания S&P Global Ratings относительно возможности повышения рейтингов фонда в течение ближайших 12-18 месяцев в случае улучшения кредитоспособности Азербайджана или снижения кредитных рисков, которым подвержены работающие в стране банки.

В то же время агентство может изменить прогноз на "стабильный", если придет к выводу, что кредитоспособность государства вряд ли улучшится, а экономические риски для банковского сектора останутся на прежнем уровне.