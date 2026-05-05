Проходит встреча между главой МИД Азербайджана и верховным представителем ЕС (ФОТО) (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - 5 мая министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с находящейся с визитом в нашей стране верховным представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана, в ходе встреч, проведенных один на один и в расширенном составе, стороны подробно рассмотрели текущее состояние и перспективы отношений между Азербайджаном и ЕС.

Была подчеркнута интенсивность политического диалога, отмечена важность взаимных визитов на высоком уровне, а также значимость развития партнерства на основе взаимного уважения, равенства и общих интересов. Наряду с этим, была подчеркнута важность механизмов диалога между Азербайджаном и Европой, возобновления переговоров по новому двустороннему соглашению и переговоров, проводимых по документу «Приоритеты партнерства».

В ходе встречи были обсуждены возможности расширения сотрудничества в сферах экономики, торговли, энергетической безопасности, транспорта и логистики, «зеленой» энергии и цифровизации. Были отмечены вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы и его роль как надежного партнера.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал в ходе встречи о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, работах по восстановлению и реконструкции, проводимых Азербайджаном, а также о мерах, принимаемых в области борьбы с минной угрозой. Состоялся обмен мнениями о процессе нормализации отношений с Арменией. Была еще раз подчеркнута приверженность Азербайджана обеспечению устойчивого мира и стабильности в регионе.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности. В этом контексте обсуждались сотрудничество в рамках многосторонних платформ, а также возможности совместных действий против глобальных вызовов.

В ходе встречи также были рассмотрены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в рамках различных институтов и программ.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.