Сегодня правосудие как никогда требует от нас совместной работы — Инам Керимов

Об этом заявил председатель Верховного суда Азербайджана Инам Керимов на церемонии открытия Генеральной Ассамблеи Международной ассоциации судей, сообщает Trend.

По словам И.Керимова, участие представителей международного судебного сообщества в этом мероприятии является не только проявлением уважения к судебной системе Азербайджана, но и признанием высокого уровня верховенства закона в стране.

«После восстановления нашей независимости Азербайджан начал строить собственную судебную систему на принципах справедливости и законности. Проведение этого мероприятия именно в этом году имеет для нас особое значение — мы отмечаем 5-летие восстановления территориальной целостности и 30-летие Конституции Азербайджана», — подчеркнул он.

Глава Верховного суда отметил, что сегодня правосудие как никогда ранее требует совместной работы.

«Международная ассоциация судей всегда подчёркивает важность сохранения верховенства справедливости и закона. Мы должны адаптироваться к современным реалиям и сделать всё возможное, чтобы правосудие выполняло свою миссию в полном объёме. Целостность, честность и мудрость должны оставаться для нас главными принципами. Мы также должны вносить вклад в решение вопросов, выходящих за национальные границы», — заявил И.Керимов.