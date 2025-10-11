Объем экспорта Азербайджана в ненефтяном секторе вырос в январе-сентябре

БАКУ/ Trend/ - В январе-сентябре текущего года объем экспорта в ненефтяном секторе Азербайджана увеличился на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 2,6 миллиарда долларов США.

Как сообщает Trend, данной статистикой поделился Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

За указанный период экспорт продовольствия увеличился на 20,5%, составив 841,4 миллиона долларов США.

За девять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт сахара увеличился на 14,9 миллиона долларов США или на 46,9%, фруктов и овощей – на 143,7 миллиона ​​долларов США или на 31,3%, продукции химической промышленности – на 45,6 миллиона долларов США или на 22%, хлопчатобумажной пряжи – на 2,7 миллиона ​​долларов США или на 12,5%, чая – на 159,4 тысячи долларов США или на 3,3%, алюминия и изделий из него – на 3,9 миллиона долларов США или на 2,6%, черных металлов и изделий из них – на 708,1 тысячи долларов США или на 1%.

В январе-сентябре 2025 года экспорт сельскохозяйственной продукции увеличился на 27,8% до 667,1 миллиона долларов США, а экспорт агропромышленной продукции составил 233,1 миллиона долларов США. В целом совокупный экспорт сельскохозяйственной и агропромышленной продукции увеличился на 19,2% и составил 900,2 миллиона долларов США.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!