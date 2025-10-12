Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 13 октября.

Как сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако утром в некоторых районах возможна слабая морось, а вечером местами ожидается дождь и гроза. Ночью и утром в отдельных местах будет туман. Северо-восточный ветер вечером сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 15-18°, днём 20-25° тепла. Атмосферное давление снизится с 760 до 758 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью будет 80–85 %, днём — 60–65 %.

В районах Азербайджана местами ожидаются ливневые дожди и грозы. В отдельных районах осадки будут интенсивными, возможен град, в высокогорных зонах — мокрый снег. К вечеру осадки в большинстве районов постепенно прекратятся. Местами будет наблюдаться туман. Западный ветер в отдельных районах временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днём 20-25° тепла, в горах ночью 1-5°, днём 5-10° тепла.