Азербайджанские военнослужащие примут участие в учениях в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Группа военнослужащих азербайджанской армии отбыла в Узбекистан для участия в совместных региональных учениях «Единство – 2025», которые пройдут в Самаркандской области Республики Узбекистан.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Цель совместных региональных учений, в которых примут участие коммандос и расчёты БПЛА из Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана, состоит в повышении профессионального уровня военнослужащих стран-участниц в ходе антитеррористических операций, обеспечении устойчивого мира в регионе и обмене опытом.

Совместные региональные учения «Единство – 2025» продолжатся до 21 октября.