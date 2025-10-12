Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
В Азербайджане сотрудничество между ветвями власти - важный фактор в обеспечении правосудия - министр

Азербайджан Материалы 12 октября 2025 18:56 (UTC +04:00)

Фирая Нуризаде
БАКУ/ Trend/ - Судебная власть защищает и направляет общество, предотвращая ошибки и создавая возможности для справедливого исполнения обязанностей. Об этом заявил министр юстиции Фарид Ахмедов, выступая на заседании 67-й Генеральной Ассамблеи Международной ассоциации судей, проходящей в Баку, сообщает Trend.

Фарид Ахмедов подчеркнул, что справедливость торжествует тогда, когда любая деятельность основывается на прочном фундаменте.

«В Азербайджане сотрудничество между ветвями власти рассматривается как важный фактор в обеспечении правосудия. Любая деятельность, которую мы осуществляем, должна быть направлена именно на это. Все ветви государственной власти должны поддерживать друг друга. В настоящее время такое сотрудничество существует», — отметил министр.

