В Азербайджане сотрудничество между ветвями власти - важный фактор в обеспечении правосудия - министр

БАКУ/ Trend/ - Судебная власть защищает и направляет общество, предотвращая ошибки и создавая возможности для справедливого исполнения обязанностей. Об этом заявил министр юстиции Фарид Ахмедов, выступая на заседании 67-й Генеральной Ассамблеи Международной ассоциации судей, проходящей в Баку, сообщает Trend.

Фарид Ахмедов подчеркнул, что справедливость торжествует тогда, когда любая деятельность основывается на прочном фундаменте.

«В Азербайджане сотрудничество между ветвями власти рассматривается как важный фактор в обеспечении правосудия. Любая деятельность, которую мы осуществляем, должна быть направлена именно на это. Все ветви государственной власти должны поддерживать друг друга. В настоящее время такое сотрудничество существует», — отметил министр.