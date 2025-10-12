Азербайджан приглашен на «Саммит мира» в Шарм-эш-Шейхе

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан приглашен на «Саммит мира», который состоится в Шарм-эш-Шейхе (Египет) по случаю подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Об этом сообщил в социальной сети "X" корреспондент Axios Барак Равид, передает Trend.

По его информации, официальные приглашения странам направил Госдепартамент США.

«Госдепартамент США сегодня направил официальное приглашение на саммит лидеров сектора Газа, который состоится в Шарм-эш-Шейхе в понедельник. США значительно расширили список приглашённых, добавив Испанию, Японию, Азербайджан, Армению, Венгрию, Индию, Сальвадор, Кипр, Грецию, Бахрейн, Кувейт и Канаду», — сообщил журналист.