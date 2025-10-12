В Баку проходит 67-я Генеральная Ассамблея Международной ассоциации судей

БАКУ/ Trend/ - В Баку начала работу 67-я Генеральная Ассамблея Международной ассоциации судей.

Как сообщает Trend, в настоящее время в Бакинском Конгресс-центре проходит церемония открытия мероприятия.

По приглашению председателя Судебно-правового совета Инама Керимова в церемонии также принимают участие ряд местных государственных официальных лиц.

Среди гостей — министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов, глава Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев, генеральный прокурор Кямран Алиев, министр юстиции Фарид Ахмедов, уполномоченный по правам человека Сабина Алиева, помощник Президента Азербайджанской Республики — руководитель отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Фуад Алескеров.

Отметим, что международное мероприятие завершится 17 октября.