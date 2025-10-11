Евразийская связность и "зеленая" энергия. Президент Токаев обозначил путь развития Центральной Азии

БАКУ/Trend/- На саммите «Центральная Азия – Россия» в Душанбе 9 октября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил своё видение будущего региона. Он подчеркнул важность укрепления политической солидарности, экономического сотрудничества и культурного единства. При этом Казахстан выступает не просто участником, но и играет ключевую роль в развитии транспортной, логистической и энергетической инфраструктуры Центральной Азии.

Находясь в центре Евразии, Казахстан является важным звеном в транспортно-логистической сети региона, обеспечивая устойчивое соединение Востока и Запада, Севера и Юга. Как отметил Токаев на саммите, через территорию республики проходят 11 международных транспортных коридоров, пять железнодорожных и шесть автомобильных, по которым осуществляется около 85 процентов сухопутных грузоперевозок между Азией и Европой. За последние 15 лет на модернизацию этой критически важной отрасли было направлено свыше 35 миллиардов долларов США.

В ходе своего выступления Токаев выделил несколько ключевых аспектов. Так, за последние три года железнодорожный транзит грузов из России в Центральную Азию через Казахстан вырос на 26 процентов и превысил 30 миллионов тонн, при этом транзит в обратном направлении увеличился почти на 50 процентов. Поставки из России в Китай транзитом через Казахстан выросли в три раза и достигли 5 миллионов тонн. Чтобы сохранить этот темп, страна планирует до 2030 года построить свыше 5 тысяч километров новых железных дорог и отремонтировать ещё 11 тысяч километров существующих.

Президент отметил, что ключевым проектом для страны является восточная ветка международного транспортного коридора «Север – Юг», где уже зафиксирован значительный рост грузопотока — в 2024 году он составил почти 2,5 миллиона тонн. Казахстан ставит цель удвоить пропускную способность этой артерии к 2027 году. Для раскрытия потенциала маршрута и привлечения необходимых средств Токаев предложил запустить Совместную программу по инвестиционному и инфраструктурному сопровождению восточной ветки коридора «Север – Юг».

“К этой инициативе мы сможем подключить международные финансовые институты, банки развития и инвестиционные фонды. В конкретном плане казахские и российские ведомства могли бы обсудить данный проект в преддверии моего визита в Россию 12 ноября”, – сказал Токаев.

Кроме того, глава государства отметил, что перспективными являются проекты по развитию транспортных коридоров через Афганистан, которые откроют выход на рынки Южной Азии. В связи с этим он предложил создать Совет по развитию евразийского маршрута в рамках коридора «Север – Юг» для координации усилий и оперативного решения текущих вопросов. Совет могли бы возглавить руководители транспортных ведомств стран-участниц с участием специалистов, экспертов и представителей бизнеса.

Кроме того, Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) или Средний коридор, проходящий через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию и соединяющий Восточную Азию с Европой, уже стал важной артерией грузопотоков между Востоком и Западом.

Укрепление автомобильной связности со странами соседями также входит в приоритет страны: Токаев отметил, что участок коридора «Западная Европа – Западный Китай» от Кызылорды до границы с Россией будет переведен на четырёхполосное движение к 2030 году.

Особое внимание Токаев уделил водно-энергетическому комплексу и связанным с ним экологическим вызовам, которые носят общий, трансграничный характер. По его словам, Казахстан готов к масштабным инвестиционным и совместным проектам в этой сфере. Это направление имеет особое значение для укрепления сотрудничества между странами Центральной Азии и Россией, ведь именно вода и энергетика сегодня становятся ключевыми факторами устойчивого развития всего региона.

Одним из ярких примеров регионального сотрудничества является совместная реализация проекта Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане (мощность 1860 МВт, годовая выработка около 5,6 млрд кВт•ч) при участии Казахстана и Узбекистана. Этот проект играет ключевую роль в обеспечении энергетической и водной безопасности региона, укрепляя взаимозависимость стран и создавая условия для стабильного распределения ресурсов.

Параллельно в Казахстане планируется строительство атомной электростанции с участием «Росатома», что открывает новые возможности для диверсификации источников энергии и повышения энергетической устойчивости.

Кроме того, проект «зелёный коридор», совместная инициатива Узбекистана, Казахстана и Азербайджана, направлен на создание трансграничного энергетического маршрута для экспорта «зелёной» энергии из Центральной Азии в Европу.

Для системного решения экологических проблем, включая состояние трансграничных рек и Каспийского моря, Токаев предложил учредить Совет министров стран Центральной Азии и России по экологическим вопросам. В целях объективной оценки состояния водных ресурсов и сельхозугодий предложено также реализовать совместную программу космического мониторинга с использованием спутниковой группировки.

Помимо инфраструктуры и энергетики, Казахстан призывает к углублению промышленной кооперации, особенно с Россией. Москва и Астана реализуют совместно 114 совместных проектов на сумму более $21 млрд. В агропромышленном комплексе предложена инициатива создания совместных кластеров глубокой переработки зерна для увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью, что позволит странам региона избежать взаимной конкуренции и увеличить экспортный потенциал.

В сфере безопасности акцент сделан на продолжении скоординированной работы секретарей Совбезов стран СНГ, противодействии терроризму и экстремизму, а также борьбе с киберпреступностью с применением искусственного интеллекта. В контексте Афганистана Казахстан выступает за его вовлечение в региональные экономические процессы.

Таким образом, предложения Токаева представляют собой комплексную и прагматичную стратегию, нацеленную на превращение Центральной Азии в процветающий регион через укрепление транспортной связанности, синергию в ключевых энергетических проектах и системное решение экологических вызовов.