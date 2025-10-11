Начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии принял участие в «Дне высокопоставленного наблюдателя» в ходе учений «Ateş Serbest-2025» в Турции (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - По приглашению начальника Генерального штаба Вооружённых сил Турецкой Республики генерала армии Сельчукa Байрактароглу первый заместитель министра обороны ‒ начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев совершает визит в Турцию для участия в «Дне высокопоставленного наблюдателя», проводимого в ходе учений «Ateş Serbest-2025».

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Генерал-полковник К.Велиев встретился в Анкаре со своим турецким коллегой. На встрече были обсуждены вопросы двустороннего военного сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

В рамках визита начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии также принял участие в «Дне высокопоставленного наблюдателя» в ходе учений «Ateş Serbest-2025».