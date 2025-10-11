Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили соглашение по Газе

Политика Материалы 11 октября 2025 16:37 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - 11 октября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра Исламской Республики Пакистан, министром иностранных дел Мухаммедом Исхаком Даром.

Об этом сообщили Trend в МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора были обсуждены отношения стратегического партнерства между двумя странами, вопросы региональной безопасности, в частности ситуация на Ближнем Востоке и вопросы, вытекающие из соглашения о прекращении огня в Газе.

