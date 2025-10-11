Один вечер - и вся жизнь на кассете: в Баку вспомнили золотые 90-е (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии произошло не просто музыкальное событие - это был вечер, наполненный эмоциями, теплом и светлой грустью по эпохе, когда музыка жила в каждом сердце. Зал, окутанный мягким светом и ожиданием, стал местом встречи поколения 90-х, и тех, кто о них только слышал, но почувствовал их дыхание через песни, сообщает Trend Life.

С первыми аккордами зрителей словно перенесло в прошлое - в то самое время, когда на кассетных магнитофонах звучали знакомые мелодии, а каждая песня была личной историей.

На сцену выходили артисты, чьи голоса и харизма создавали музыкальный облик десятилетия: харизматичный Ильгар Хаял, любимец публики Аббас Ахмед, утончённая и очаровательная Эмма Алекперзаде, проникновенный Эльхан Шихалиев из легендарной группы "Ашуги", давно не появляющийся на сцене Самир Багиров, импозантный Тофиг Агаев, зажигательная группа Dervish Band, для которых эти песни - не просто репертуар, а часть собственной биографии. Ведущим вечера был заслуженный артист Фирдовси Атакишиев.

Каждый номер звучал как откровение. Вновь ожили хиты "Qara gözlər", "Ürəyim yanar", "Tufanla oynama", "Aya baxıram aya", "Tənhayam", "Dünya sənin, dünya mənim"… Эти песни - словно письма из прошлого, пропитанные юностью, надеждами и теми чувствами, которые невозможно подделать.

Публика не скрывала эмоций: кто-то тихо подпевал, кто-то улыбался, а у некоторых в глазах блестели слёзы. Казалось, что сцена и зрительный зал дышат в унисон - единым ритмом памяти, любви и благодарности тому времени, когда всё было новым, настоящим, живым.

Всё здесь напоминало о прошлом, но не как о чём-то ушедшем, а как о дорогом мгновении, которое можно снова пережить через музыку.

Это был не просто концерт. Это была встреча со временем, когда песни имели душу, а слушатели - открытые сердца. И, уходя из зала, многие словно несли с собой ту самую мелодию 90-х - лёгкую, искреннюю, немного грустную, но такую родную, как эхо собственного детства.

