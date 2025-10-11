Начался визит участников международной конференции в Зангилан (ФОТО)

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Общество Материалы 11 октября 2025 15:08 (UTC +04:00)
Аслан Мамедли
ЗАНГИЛАН /Trend/ - Начался визит в Зангилан участников международной конференции на тему "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести".

Как сообщает Карабахское бюро Trend, участники конференции посетили памятник "Зафар" в центре села Агалы.

Также они ознакомились с условиями, созданными в селе Агалы для возвращения населения.

Следует отметить, что вчера участники конференции посетили место массового захоронения, обнаруженное на территории села Баллыгая Агдеринского района, и ознакомились с Шушинской тюрьмой, где в период оккупации содержались азербайджанские пленные.

Новость обновляется

