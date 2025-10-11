Азербайджанские дзюдоисты завоевали шесть медалей на Открытом чемпионате Азии (ФОТО)

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Азербайджан Материалы 11 октября 2025 21:20 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - В Актау (Казахстан) стартовал Открытый чемпионат Азии по дзюдо.

Как сообщает Trend, в первый день соревнований шесть представителей сборной Азербайджана поднялись на пьедестал.

Тофик Мамедов (-66 кг) и Гюльтадж Мамедалиева (-52 кг) одолели всех соперников и стали победителями турнира. Серебряные медали завоевали Гусейн Аллахъяров (-60 кг) и Ульвия Байрамова (-57 кг), а бронзовые — Эльшан Асадов (-66 кг) и Ибрагим Алиев (-73 кг).

На Открытом чемпионате Азии сборную Азербайджана представляют 25 дзюдоистов.

