Азербайджанские дзюдоисты завоевали шесть медалей на Открытом чемпионате Азии (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В Актау (Казахстан) стартовал Открытый чемпионат Азии по дзюдо.

Как сообщает Trend, в первый день соревнований шесть представителей сборной Азербайджана поднялись на пьедестал.

Тофик Мамедов (-66 кг) и Гюльтадж Мамедалиева (-52 кг) одолели всех соперников и стали победителями турнира. Серебряные медали завоевали Гусейн Аллахъяров (-60 кг) и Ульвия Байрамова (-57 кг), а бронзовые — Эльшан Асадов (-66 кг) и Ибрагим Алиев (-73 кг).

На Открытом чемпионате Азии сборную Азербайджана представляют 25 дзюдоистов.