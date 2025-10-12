Доля биржевых операций на финансовых рынках Азербайджана увеличилась

БАКУ /Trend/ - Общий объем сделок, заключенных на финансовых рынках Азербайджана в январе-сентябре текущего года, составил 10,424 млрд манатов и 360,31 млн долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана.

За отчётный период 10,122 млрд манатов (97,1%) всех сделок в манатах пришлось на биржевой рынок, тогда как 301,47 млн манатов (2,9%) были совершены вне биржи.

За аналогичный период 2024 года доля биржевых сделок в манатном эквиваленте составила 6,505 млрд манатов (87,9%), а доля внебиржевых сделок – 897,7 млн ​​манатов (12,1%). Таким образом, доля биржевых сделок увеличилась на 9,2 процентных пункта, а доля внебиржевых сделок сократилась на 9,2 процентных пункта.

В долларовом эквиваленте 326,22 млн долларов США (90,5%) заключенных сделок пришлось на биржевые сделки, а 34,09 млн долларов США (9,5%) – на внебиржевые сделки.

За аналогичный период 2024 года доля биржевых сделок в долларовом эквиваленте составила 286,27 млн ​​долларов США (71,4%), а доля внебиржевых сделок – 114,69 млн манатов (28,6%).

Таким образом, доля биржевых сделок в долларовом эквиваленте увеличилась на 19,1 процентных пункта, тогда как доля внебиржевых сделок снизилась на 19,1 процентных пункта.

Отметим, что биржевая сделка – это покупка или продажа ценных бумаг (например, акций, облигаций), валюты или других финансовых инструментов на официальной бирже, то есть на контролируемой торговой площадке.

