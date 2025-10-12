Товарооборот между Азербайджаном и Таджикистаном вырос почти втрое

БАКУ /Trend/ - В январе-августе текущего года объём товарооборота между Азербайджаном и Таджикистаном составил 10,1 млн долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно информации, это на 6,1 млн долларов США, или в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

За отчётный период товарооборот с Таджикистаном составил 0,03% от общего товарооборота Азербайджана.

В январе-августе текущего года из Азербайджана в Таджикистан было экспортировано продукции на сумму 9,3 млн долларов США. Это на 5,9 млн долларов США, или в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом за отчетный период из Таджикистана в Азербайджан было осуществлено операций по импорту на сумму 761 тыс. долларов США, что на 208 тыс. долларов США или 37,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Следует отметить, что в январе-августе 2025 года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 32,118 млрд. долларов США. Это на 1,123 млрд. долларов США или 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из внешнеторгового оборота 17,065 млрд долларов США пришлось на экспорт, а 15,053 млрд долларов США – на импорт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт сократился на 1,166 млрд долларов США или 6,4%, а импорт увеличился на 2,290 млрд долларов США или 17,9%.

В результате во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 2,013 млрд долларов США. Это на 3,455 млрд долларов США или в 2,7 раза меньше годового показателя.