Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

БАКУ /Trend/ - 11 октября 2025 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.

Об этом Trend сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора обсуждались ситуация на Ближнем Востоке и вопросы, вытекающие из договоренности по Газе. Была дана высокая оценка успешным посредническим усилиям Турции в ее достижении.

Министры также обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

