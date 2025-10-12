Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Число налогоплательщиков в Нахчыванской АР увеличилось

Экономика Материалы 12 октября 2025 08:47 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ/ Trend/ - По состоянию на 1 октября текущего года из 53.139 налогоплательщиков, зарегистрированных в Нахчыванской Автономной Республике, 94,7% составляли физические лица, 5,3% - юридические лица и другие организации.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, общее число налогоплательщиков в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 8,1%, в том числе физических лиц — на 8,2%, а юридических лиц — на 5,4%.

Число зарегистрированных коммерческих организаций по сравнению с аналогичным периодом года увеличилось на 13,8%, достигнув 1.701. В январе-сентябре 2025 года 87,1% коммерческих организаций были зарегистрированы в электронном виде, 12,9% — на бумажном носителе.

