Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Испании

Политика Материалы 12 октября 2025 11:22 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Испании Филиппу VI, передает Trend.

"Ваше величество,

От себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Королевства Испания.

В этот замечательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Испании – постоянного мира, благополучия и процветания", - говорится в письме.

