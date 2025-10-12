Всемирный банк обновил прогнозы роста ВВП стран Южного Кавказа

БАКУ/Trend/ - Всемирный банк прогнозирует стабильный рост ВВП региона Южного Кавказа в течение ближайших трёх лет, сообщает Trend.

Согласно октябрьскому выпуску отчёта Всемирного банка за 2025 год, ожидается, что реальный рост ВВП региона составит 3,7% в 2025 году, 3,3% в 2026 году и 3,1% в 2027 году.

В отчёте также отмечаются незначительные корректировки по сравнению с прогнозами июня 2025 года: +0,1 процентного пункта для 2025 года, −0,1 процентного пункта для 2026 года и −0,3 процентного пункта для 2027 года.

Для справки, рост ВВП региона в предыдущие годы составил: 7,3% в 2022 году, 3,8% в 2023 году и 5,7% в 2024 году.

"Рост в странах Южного Кавказа прогнозируется на уровне 3,7% в 2025 году по сравнению с 5,7% в прошлом году, что отражает сокращение добычи углеводородов в Азербайджане, где добыча нефти уже снизилась примерно на 5% в первой половине 2025 года", – отмечают эксперты Всемирного банка.

Аналитики ВБ также отмечают, что рост денежных переводов в регионе остаётся устойчивым, несмотря на нормализацию потоков из России после резкого увеличения в 2022–2023 годах. Так, денежные переводы в Армению в январе–июле выросли на 9,2% в годовом выражении, а в Грузию – на 5%, поскольку сокращение переводов из России (почти на 30% в случае Грузии) было компенсировано увеличением переводов из Европейского Союза и США.

"Страны Южного Кавказа выделяются возможностями в сфере возобновляемой энергии и экспортных цифровых услуг. Положение региона на Среднем коридоре также создаёт платформу для роста транспортных и логистических услуг в регионе", – говорится в отчёте.