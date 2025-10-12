Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Построение правового государства является одним из стратегических приоритетов нашей государственной политики

Политика Материалы 12 октября 2025 19:35 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - Построение правового государства в Азербайджанской Республике является одним из стратегических приоритетов нашей государственной политики.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам 67-го ежегодного заседания Международной ассоциации судей.

«В Азербайджане принимаются широкомасштабные меры по дальнейшему укреплению роли правосудия как основного гаранта защиты прав человека. В результате проводимых в нашей стране последовательных реформ повысилась эффективность судебной деятельности, расширились возможности обращения граждан к правосудию, укрепилась независимость судей», - отмечается в обращении главы государства.

