Президент Ильхам Алиев: Вызовы современной эпохи требуют от судебных систем постоянной адаптации

Политика Материалы 12 октября 2025 19:38 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

БАКУ/ Trend/ - Вызовы современной эпохи, социально-экономические трансформации, происходящие в глобальном масштабе, стремительно развивающаяся цифровизация, внедрение новых технологий, особенно искусственного интеллекта, требуют от судебных систем постоянной адаптации, применения новых подходов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам 67-го ежегодного заседания Международной ассоциации судей.

«С этой точки зрения ежегодные заседания Международной ассоциации судей являются полезной платформой для обмена опытом и эффективного диалога с целью определения дальнейших направлений развития судебно-правовых систем на фоне современных реалий, реагирования на стоящие перед ними вызовы», - подчеркивается в обращении главы государства.

