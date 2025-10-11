Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - В итальянском порту Аугуста цена нефти марки Azeri Light на базе CIF снизилась на 2,89 доллара США, или на 4,2% по сравнению с предыдущим показателем и составила 64,73 доллара за баррель.

Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на условиях FOB снизилась на 2,89 доллара, или на 4,27%, до 64,73 доллара.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем уменьшилась на 2,88 доллара, или на 5,23%, составив 52,18 доллара за баррель.

Стоимость нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, снизилась на 2,92 доллара, или на 4,31%, составив 64,74 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена нефти заложена на уровне 70 долларов США за баррель.