Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Сегодня Международная ассоциация судей также служит площадкой для международного диалога и сотрудничества

Политика Материалы 12 октября 2025 19:40 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Международная ассоциация судей также служит площадкой для международного диалога и сотрудничества
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Международная ассоциация судей, объединяющая национальные ассоциации судей почти 100 стран, с момента своего создания стала важным институтом, выступившим со значимыми инициативами по защите независимости судей, укреплению верховенства закона, повышению качества и эффективности правосудия.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам 67-го ежегодного заседания Международной ассоциации судей.

«Сегодня Международная ассоциация судей также служит площадкой для международного диалога и сотрудничества в целях совершенствования судебной системы, являющейся одной из основных опор верховенства закона», - отмечается в обращении главы государства.

Лента

Лента новостей

Читать все новости