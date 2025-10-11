Экспорт продукции через таможни иранской провинции Меркези сократился

БАКУ /Trend/ - За первые 6 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2025 года) экспорт продукции через таможню провинции Меркези, расположенной в центре Ирана, сократился на 10,5% в стоимостном выражении и на 11,8% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 сентября 2024 года).

Как сообщает Trend, об этом заявил в ходе брифинга генеральный директор Управления таможен провинции Меркези Рухолла Голами.

По его словам, за 6 месяцев через таможни провинции Меркези в различные страны было экспортировано 895 тысяч тонн продукции на сумму 655 миллионов долларов США.

Голами сообщил, что за 6 месяцев через таможни провинции продукция была экспортирована в 83 страны, включая ОАЭ, Китай, Турцию и Ирак.

Он сообщил, что за 6 месяцев в провинцию было импортировано 137 тысяч тонн продукции на сумму 405 миллионов долларов США. Импорт продукции в провинцию сократился на 20,7% по стоимости и на 28,2% по весу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продукция импортировалась из 42 стран, включая ОАЭ, Китай, Турцию, Германию и Ирак.

Следует отметить, что в провинции Меркези насчитывается более 2800 промышленных предприятий. Около 600 из них работают в экспортном секторе.