Азербайджан в упорной борьбе получил право провести Генеральную Ассамблею Международной ассоциации судей - Санан Гаджиев

БАКУ/ Trend/ - В Азербайджане проходит 67-я Генеральная Ассамблея Международной ассоциации судей (IAJ – International Association of Judges), объединяющая судебные ассоциации почти из 100 стран мира.

Как сообщает Trend, заместитель председателя Союза судей Азербайджана Санан Гаджиев заявил об этом в интервью журналистам на церемонии открытия Ассамблеи.

Он отметил, что проведение этого мероприятия в Азербайджане является показателем растущего международного авторитета страны.

«В последние годы в Азербайджане реализуются судебно-правовые реформы. Особенно реформы, направленные на обеспечение независимости судебной власти, проведённые за последние два года, получили высокую оценку со стороны международного судебного сообщества.

В прошлом году в Кейптауне Азербайджан в упорной борьбе, несмотря на возражения ряда государств, в результате тайного голосования получил право на проведение этого мероприятия.

Проведение Ассамблеи в Азербайджане имеет огромное значение с точки зрения демонстрации осуществляемых в стране реформ, представления её реальностей и популяризации нашей культуры во всём мире», — добавил он.