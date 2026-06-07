БАКУ/ Trend/ - Сегодня в Армении проходят внеочередные парламентские выборы, по итогам которых будет сформирован новый состав Национального собрания.

Как сообщает Trend, за места в парламенте борются 18 политических сил - 16 партий и два партийных блока. Выборы проходят по пропорциональной системе, то есть голосование осуществляется исключительно по партийным спискам. Согласно законодательству Армении, в состав парламента должны войти не менее 101 депутата.

Для прохождения в Национальное собрание партиям необходимо преодолеть 4-процентный барьер, а партийным блокам - 8-процентный.