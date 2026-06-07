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Иран намерен увеличить товарооборот с Пакистаном

Экономика Материалы 7 июня 2026 19:02 (UTC +04:00)
Иран намерен увеличить товарооборот с Пакистаном
Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ/ Trend/ - Иран намерен увеличить годовой товарооборот с Пакистаном до 10 млрд долларов.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр внутренних дел Ирана Эскандар Момени в Тегеране на встрече с министром внутренних дел Пакистана Мохсином Накви.

По его словам, Иран и Пакистан заинтересованы в значительном расширении двусторонних отношений между двумя странами.

Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви выразил надежду, что отношения между Ираном и Пакистаном будут и дальше укрепляться.

Отметим, что министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви прибыл в Тегеран минувшей ночью. В рамках визита иранской стороне было передано письмо премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа Верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи.

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