Иран намерен увеличить товарооборот с Пакистаном

БАКУ/ Trend/ - Иран намерен увеличить годовой товарооборот с Пакистаном до 10 млрд долларов.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр внутренних дел Ирана Эскандар Момени в Тегеране на встрече с министром внутренних дел Пакистана Мохсином Накви.

По его словам, Иран и Пакистан заинтересованы в значительном расширении двусторонних отношений между двумя странами.

Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви выразил надежду, что отношения между Ираном и Пакистаном будут и дальше укрепляться.

Отметим, что министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви прибыл в Тегеран минувшей ночью. В рамках визита иранской стороне было передано письмо премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа Верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи.