Трамп заявил, что не спешит прекращать военный конфликт с Ираном

БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит необходимости в срочном прекращении военного конфликта с Ираном.

Как передает Trend, об этом президент США написал в соцсети Truth Social.

По его словам, утверждение о том, что он пытался как можно быстрее закончить войну, не соответствует действительности. Подчеркнув, что он не поддастся давлению и готов действовать без промедления, Трамп отметил, что у США достаточно времени, в то время как у Ирана его гораздо меньше.

Он также добавил, что возможное соглашение будет достигнуто только в том случае, если оно окажется осуществимым и выгодным для Соединенных Штатов, их союзников и международного сообщества в целом.