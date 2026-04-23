МИД Ирана обозначил новые приоритеты в диалоге с США

БАКУ /Trend/ - Вопрос о ядерной программе Ирана не является главной темой переговоров с США.

Как передает Trend, об этом заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

По его словам, в предыдущих раундах переговоров основное внимание уделялось иранской ядерной программе, но в нынешней ситуации это невозможно. Представитель министерства подчеркнул, что главная задача — положить конец конфликту таким образом, чтобы это отвечало интересам Тегерана.

Багаи подчеркнул, что темы переговоров также будут меняться в зависимости от ситуации. Он также добавил, что для Ирана важно включить в любое соглашение вопросы снятия санкций, компенсаций и прекращения нападений.