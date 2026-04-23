Посол Грузии в Азербайджане выдвинут на пост главы правительства Аджарии

БАКУ /Trend/ - Президент Грузии Михаил Кавелашвили представил кандидатуру действующего посла страны в Азербайджане Зураба Патарадзе на должность председателя правительства Аджарии.

Как сообщает в четверг Trend, об этом было объявлено в ходе брифинга в администрации главы государства.

Кандидатура Патарадзе должна быть утверждена большинством голосов Верховного совета Аджарии.

Как отметил Кавелашвили, Патарадзе обладает значительным опытом государственной службы и дипломатической работы.

«Зураб Патарадзе много лет плодотворно работал на дипломатической службе, где достойно защищал интересы Грузии на международной арене. Он уроженец Аджарии, хорошо знает потребности и потенциал региона», — подчеркнул Президент.

Патарадзе занимает пост посла Грузии в Азербайджане с августа 2018 года. Ранее он уже возглавлял правительство Аджарии в 2016–2018 годах. В разные годы дипломат работал послом Грузии в Казахстане и Турции, а также генеральным консулом в Стамбуле.

Он также работал в консульской службе МИД Грузии, а в 1990-е годы — в центральном аппарате МВД Аджарской автономной республики и в банковском секторе Батуми.