Азербайджанская cпортсменка стала бронзовым призером чемпионата Европы по борьбе

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская спортсменка Гюнай Гурбанова (59 кг) завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по борьбе в Тиране.

Как передает Trend, она встретилась с россиянкой Мартой Гетмановой в схватке за третье место. Победив соперницу со счетом 7:5, Гюнай Гурбанова удостоилась бронзовой медали.

Напомним, что на Евро-26 Азербайджан представлен 25 спортсменами. Ранее среди борцов греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг) стали чемпионами Европы, а Нихат Мамедли (60 кг), Рашад Мамедов (55 кг) и Ислам Аббасов (87 кг) завоевали бронзовые медали.