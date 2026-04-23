Состоялось расширенное заседание коллегии Генпрокуратуры Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 23 апреля под руководством генерального прокурора Кямрана Алиева в Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное работе, проделанной в текущем году, и актуальным задачам на перспективу.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Отмечается, что открывший заседание вступительной речью генеральный прокурор заявил, что благодаря последовательной политике, успешно проводимой под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и при непосредственном участии Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в деле сохранения общественно-политической стабильности, продолжения правовых реформ, обеспечения устойчивости экономического развития и укрепления международных позиций нашей страны на фоне сложной геополитической ситуации, наблюдаемой в мире и регионе, обеспечена стабильность, а международный авторитет Азербайджана еще более возрос. Одновременно, в результате совместной деятельности органов прокуратуры с соответствующими государственными учреждениями, в том числе с правоохранительными органами, были реализованы необходимые меры по обеспечению верховенства закона, усилению борьбы с преступностью и защите прав и свобод граждан.

При этом было подчеркнуто, что в 2026 году, объявленном «Годом градостроительства и архитектуры», применение современных градостроительных принципов в области развития градостроительства и инфраструктуры нашей страны, формирование устойчивой и безопасной среды, а также широкое внедрение концепций «умный город» и «умное село» на освобожденных от оккупации территориях составляют основную суть проводимой в этой сфере политики. Также было отмечено, что в текущем году планомерно продолжаются широкомасштабные восстановительные и строительные работы на освобожденных от оккупации территориях и, как логическое продолжение этого, обеспечение интенсивного возвращения наших соотечественников в родные края.

Кроме того, были рассмотрены проделанная за этот период работа и достигнутые успехи в органах прокуратуры, а также доведены до сведения основные приоритеты в области совершенствования служебной деятельности и дальнейшего повышения ее качества, включая организационные и правовые вопросы, имеющие важное значение для применения в процессуальной деятельности в связи с изменениями, внесенными в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы в части ведения уголовного судопроизводства в электронном порядке, использования доказательств в электронной форме, их сбора, хранения и по другим вопросам.

В соответствии с повесткой дня расширенного заседания коллегии был обсужден ряд актуальных вопросов. На заседании с докладом о проделанной работе и стоящих задачах в связи с организацией третьей встречи высокого уровня руководителей антикоррупционных органов государств-членов ОИС выступил заместитель генерального прокурора Гейдар Мамедов, который подчеркнул, что проведение этого престижного мероприятия, запланированного на текущий год в Азербайджанской Республике, является показателем активного участия нашей страны в международном сотрудничестве и ее инициативной позиции в сфере борьбы с коррупцией, а также отметил, что в рамках встречи будут достигнуты важные результаты с точки зрения расширения обмена опытом между странами-участницами, укрепления институционального сотрудничества и определения направлений совместной деятельности.

Кроме того, на заседании с докладами, касающимися задач, вытекающих из последних изменений в законодательстве о ведении уголовного судопроизводства в электронном порядке и об использовании доказательств в электронной форме, выступили начальник Управления организации и контроля за исполнением Генеральной прокуратуры Турал Асланов, начальник Следственного управления Немат Авазов; по другим соответствующим вопросам – начальник отдела информационных технологий Управления криминалистики и информационных технологий Акиф Мамедъяров и начальник Отдела кибербезопасности Айдын Вердиев, начальник Управления по организации работы с документами и обращениями Сахиб Исмаилов, а также начальник Управления кадров Натиг Гусейнов. В ходе обсуждений члены коллегии и приглашенные на заседание лица выступили по включенным в повестку дня вопросам, озвучили свои предложения, после чего были приняты соответствующие решения по рассмотренным вопросам.

Подводя итоги заседания, генеральный прокурор выразил уверенность в том, что каждый сотрудник прокуратуры мобилизует свои знания и опыт для решения достаточно ответственных задач, стоящих перед органами прокуратуры, достойно справится с поставленными задачами по организации и осуществлению перехода процессуальной деятельности на новый этап.