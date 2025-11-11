Обнаружены обломки турецкого самолёта C-130 в Грузии

БАКУ /Trend/ — Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что власти находятся в постоянном контакте с главой МВД Грузии Гелой Геладзе и что обломки потерпевшего крушение военно-транспортного самолёта C-130 были обнаружены.

Как сообщает Trend, министр опубликовал эту информацию в своём аккаунте в социальной сети «X».

«Я продолжаю регулярные переговоры с министром внутренних дел Грузии Гелой Геладзе.

Он сообщил, что останки нашего военно-транспортного самолёта C-130 были обнаружены около 17:00, — и поисково-спасательные работы продолжаются», — написал Али Ерликая.