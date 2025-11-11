Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Джейхун Байрамов и Хакан Фидан провели телефонный разговор

Политика Материалы 11 ноября 2025 22:18 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов и Хакан Фидан провели телефонный разговор

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - 11 ноября 2025 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов позвонил министру иностранных дел Турции Хакану Фидану.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, Байрамов выразил соболезнования в связи с крушением военно-транспортного самолета C-130, следовавшего из Азербайджана в Турцию через Грузию.

Было подчеркнуто, что Азербайджан находится на связи с соответствующими государственными органами Турции и Грузии и готов оказать необходимую поддержку для ликвидации последствий аварии и проведения поисково-спасательных операций.

В свою очередь, Хакан Фидан выразил благодарность за поддержку и соболезнования в этот трудный день.

Лента

Лента новостей

Читать все новости