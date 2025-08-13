В Турции произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - 13 августа в провинции Османие на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1.

Как сообщает Trend со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), подземные толчки были зафиксированы в 17:45 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился в районе Кадирли, а его очаг залегал на глубине 5,12 километра.

Сообщений о разрушениях или жертвах не поступало.

Отметим, что Османие входит в число 11 турецких провинций, наиболее пострадавших от разрушительных землетрясений, произошедших в феврале 2023 года. Трагедия унесла жизни около тысячи жителей этой провинции, а общее число жертв землетрясения в Турции превысило 53 тысячи человек.