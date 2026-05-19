Азербайджан столкнулся с различными экологическими проблемами и климатическими угрозами - Умайра Тагиева

БАКУ /Trend/ - Азербайджан столкнулся с различными экологическими проблемами и климатическими угрозами.

Как сообщает Trend, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева на мероприятии "Системы раннего предупреждения и климатически устойчивые города", проведенном в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

По ее словам, климатический кризис, изменение климата и утрата биоразнообразия делают необходимым создание новой системы для устойчивого развития и жизнестойкости городов и общин:

«Во многих городах из-за изменения климата экосистемы не приспособлены для безопасного проживания, мониторинга и устойчивого существования. Азербайджан также столкнулся с различными экологическими проблемами и климатическими угрозами. Крайне важно строить в городах здания и инфраструктуру, устойчивые к рискам и бедствиям, связанным с изменением климата. Волны жары, наводнения и другие опасности создают серьезные проблемы. Надежные, доступные и своевременные системы предупреждения и оповещения могут значительно сократить человеческие потери во время стихийных бедствий. Надежные системы прогнозирования и предупреждения стихийных бедствий - это не вопрос выбора, а инвестиции, спасающие жизни".

Умайра Тагиева отметила, что, реагируя на проблемы экстремальных погодных условий и изменения климата, города нуждаются в создании более прочной и устойчивой инфраструктуры. Воздействие изменения климата и бедствий рассматривается именно в контексте катастроф.

"В рамках климатического фонда мы планируем реализовать в Азербайджане подходы, направленные на усиление систем климатических данных и качества воды для повышения устойчивости. Наше правительство предприняло конкретные шаги, инвестируя в модернизацию национальной общественной системы. За последние пять лет семьдесят процентов систем уже модернизированы и оснащены современными технологиями", — подчеркнула она.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.