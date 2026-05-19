Связность должна сопровождаться инклюзивным развитием — Анаклаудия Россбах

БАКУ /Trend/ - В современном мире, несмотря на стремительное расширение возможностей для установления связей, проблема неравенства всё ещё сохраняется.

Как сообщает Trend, об этом заявила исполнительный директор Программы ООН по населённым пунктам (ООН-Хабитат) Анаклаудия Россбах на мероприятии «Города в центре связности: городская реконструкция и региональное сотрудничество», проходящем в рамках WUF13 в Баку.

Она отметила, что сегодня связность в мире высока как никогда прежде: межконтинентальные маршруты измеряются днями, данные передаются за миллисекунды, а новые транспортные коридоры, энергосети и цифровая инфраструктура преобразуют целые регионы. Тем не менее около двух миллиардов восьмисот миллионов человек лишены безопасных и адекватных жилищных условий, а миллионы людей стали перемещёнными лицами из-за конфликтов и изменения климата.

«Без инклюзивности и широкого социально-экономического подхода связность превращается в огромную инфраструктуру, выгоду от которой получает лишь горстка людей», — подчеркнула Россбах.

По ее словам, мультимодальные коридоры не только ускоряют перемещение людей и грузов, но и заново формируют экономическую географию целых регионов.

Россбах отметила, что стратегические коридоры, соединяющие Африку с Европой, а также Азию, являются одними из важнейших инфраструктурных проектов современности. Рост комплексных инвестиций вдоль Среднего коридора, который связывает Китай, Центральную Азию, Каспийский регион, Азербайджан и Европу, создаёт новые возможности для диверсификации экономики городов, расположенных на этом маршруте.

Она добавила, что этот процесс способствует развитию «зелёной» промышленности, передовых логистических услуг, агропереработки и цифрового бизнеса, превращая города второстепенного значения из простых транзитных пунктов в экономических акторов.

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия объединяет различные заинтересованные стороны и группы единомышленников для обсуждения одной из самых актуальных мировых проблем — вопроса обеспечения жильем.

Мероприятие WUF13, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», собирает национальные правительства разных стран мира, а также общины, экспертов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа предоставляет возможности для проведения дискуссий высокого уровня посредством практик и ориентированных на решения платформ, а также интерактивных форматов встреч, обеспечивая основу глобальной политики на местном опыте.