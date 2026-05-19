Работы по восстановлению в Карабахе и Восточном Зангезуре основаны на едином территориальном подходе — Анаклаудия Россбах

БАКУ /Trend/ - Работы по восстановлению в Карабахе и Восточном Зангезуре основаны на едином территориальном подходе.

Как сообщает Trend, об этом заявила исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах на мероприятии «Города в центре связности: городская реконструкция и региональное сотрудничество», проведенном в Баку в рамках WUF13.

Она отметила, что когда взаимосвязи между городами и селами учитываются на начальном этапе планирования, сельские общины получают доступ к рынкам и услугам, а города выигрывают от продовольственных систем, водных ресурсов и трудовых ресурсов, которые их обеспечивают.

По словам Россбах, транспортные коридоры должны становиться не просто транзитными маршрутами, а опорой развития целой территории.

«Планируя города, мы должны планировать целые территории. Инвестируя в транспортные коридоры, следует также вкладывать средства в общины, расположенные вдоль этих маршрутов, — в их жилье, рынки, услуги, земли и средства к существованию», — подчеркнула она.

Исполнительный директор отметила, что такой подход приобретает особую значимость в постконфликтный период.

«Восстановительные и реконструкционные работы, проводимые в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана, осуществляются с учётом именно этих вызовов», — сказала она.

Россбах напомнила, что посетила регион во время Национального градостроительного форума, прошедшего в октябре прошлого года, и отметила, что одним из наиболее впечатливших её моментов стала интеграция жилья, общественных услуг, цифровой связи и сетей «зеленой» энергетики в рамках единого территориального подхода.

«Цель здесь — не просто восстанавливать города и поселки по отдельности, а восстановить единое функциональное пространство для жизни людей», — добавила она.

Россбах подчеркнула, что, если говорить о региональных транспортных, энергетических и цифровых сетях, то городские и сельские общины, расположенные вдоль этих маршрутов, должны рассматриваться как активы, в которые необходимо инвестировать.

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия объединяет различные заинтересованные стороны для обсуждения одной из самых актуальных проблем в мире — вопроса обеспечения жильем. WUF13, посвященная теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», собирает вместе представителей правительств, общин, экспертов для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения деятельности по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа создает возможность для проведения дискуссий высокого уровня через практические, ориентированные на решение платформы, а также интерактивные форматы встреч и обеспечивает опору глобальной политики на местную практику.