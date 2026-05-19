Канада призвала рассматривать решение проблемы бездомности как глобальный приоритет

БАКУ/Trend/ - Решение проблемы бездомности должно рассматриваться как один из глобальных приоритетов и отражаться в декларациях лидеров стран, а также в работе профильных министерств с использованием единых подходов к оценке потребностей и мониторингу прогресса в сфере жилья.

Как сообщает Trend, об этом заявила Джанет Голдинг, помощник заместителя министра в министерстве жилищного строительства, инфраструктуры и общин Канады на сессии «Жилье в центре глобальных коалиций», проходящей в рамках Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По её словам, включение вопросов жилья в повестку инфраструктурных, финансовых и устойчивых форумов позволит обеспечить более скоординированные и долгосрочные действия.

Она также подчеркнула важность разработки единых индикаторов и систем отчётности, включая инициативы UN-Habitat по определению и измерению бездомности, что укрепит глобальную подотчётность.

Представитель Канады отметила, что опыт ее страны показывает эффективность чётких определений жилищной нуждаемости, позволяющих выявлять домохозяйства, сталкивающиеся с проблемами недоступного, перенаселённого или непригодного жилья, и выстраивать более точную политику в соответствии с ЦУР 11.

«Канадский подход к решению проблемы бездомности может быть применён и в других странах. В рамках федеральной программы Reaching Home реализуются основанные на данных, ориентированные на сообщества и подходы типа «Housing First», а также обеспечивается координированный доступ к услугам для бездомных, что позволяет предоставлять помощь независимо от «точки входа». Ключевой причиной бездомности остаётся нехватка безопасного, доступного и качественного жилья», - сказала она.

Среди решений она назвала использование государственных земель для строительства доступного жилья, смешанные финансовые модели для снижения инвестиционных рисков и привлечения частного капитала, а также внедрение современных методов строительства для ускорения возведения жилья и достижения климатических целей.

Она также подчеркнула необходимость расширения сотрудничества с международными организациями, институциональными инвесторами, благотворительными структурами и частным сектором для мобилизации ресурсов, необходимых для масштабного строительства жилья.

Государства, по её словам, должны выступать катализатором инноваций и поддерживать человеко-ориентированные подходы к созданию инклюзивных городов, где люди могут жить, работать и развиваться.

Отдельно она отметила, что площадки G7 и G20 предоставляют возможности для обмена опытом, выработки совместных обязательств и взаимного контроля за достижением прогресса.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.