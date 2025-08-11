Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Нетаньяху обсудил с Трампом планы действий Израиля в секторе Газа

Израиль Материалы 11 августа 2025 05:36 (UTC +04:00)
Нетаньяху обсудил с Трампом планы действий Израиля в секторе Газа
Фото: Правительство Израиля

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор.

Как передает Trend, об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Израиля.

Согласно информации, основной темой разговора стали будущие планы действий Израиля в отношении сектора Газа.

Сообщается, что Нетаньяху и Трамп обсудили планы по прекращению войны, освобождению заложников и захвату оставшихся опорных пунктов ХАМАС в секторе Газа, чтобы одержать победу над ХАМАС. Премьер-министр Израиля также благодарил Трампа за постоянную поддержу с момента начала конфликта.

