ХАНОЙ/Trend/ - В рамках визита делегации азербайджанских журналистов в Ханой для освещения официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева во Вьетнам корреспондент Trend посетила исторический комплекс Хоалоа – одну из наиболее известных достопримечательностей вьетнамской столицы, хранящую память о борьбе страны за независимость.

Тюрьма Хоалоа была построена французскими колониальными властями в 1896 году на месте бывшей гончарной деревни Фукань. Она стала одной из крупнейших тюрем, созданных французами в Индокитае, и предназначалась для содержания вьетнамских патриотов и участников национально-освободительного движения.

Тысячи заключённых прошли через её стены. Они подвергались физическим и психологическим пыткам, содержались в тяжёлых условиях, страдали от нехватки продовольствия, антисанитарии и болезней. Однако даже в заключении вьетнамские революционеры продолжали свою политическую деятельность, превратив тюрьму в своеобразную школу революционного движения. Среди узников были многие известные деятели борьбы за независимость Вьетнама и будущие руководители страны.

После освобождения Северного Вьетнама в 1954 году тюрьма продолжила использоваться для содержания заключённых. В период войны во Вьетнаме, с 1964 по 1973 год, часть комплекса стала местом содержания американских военных лётчиков, сбитых над территорией Северного Вьетнама. Именно они дали тюрьме ироничное название «Ханой Хилтон». Среди находившихся здесь пленных были будущий сенатор США Джон Маккейн и Дуглас Питерсон, впоследствии ставший первым послом США во Вьетнаме.

В 1993 году, на фоне активного развития Ханоя, часть бывшего тюремного комплекса была сохранена и преобразована в исторический музей. Сегодня Хоалоа является мемориалом в память о вьетнамских патриотах и борцах за независимость, а также важным образовательным центром, знакомящим молодое поколение с историей страны.

Сегодня посетители могут увидеть сохранившиеся помещения тюрьмы, исторические экспонаты и мемориальные пространства, позволяющие прикоснуться к одной из самых драматичных страниц истории Вьетнама.

Хоалоа – это не просто историческая достопримечательность в центре Ханоя, а символ стойкости вьетнамского народа, его стремления к свободе и независимости.