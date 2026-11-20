БАКУ/ Trend/ - Азербайджан и Вьетнам совершили экономическое чудо.

Об этом сообщила специальный корреспондент Trend Ляман Зейналова, подготовившая репортаж у Мемориала павшим героям и мученикам в Ханое, который в рамках официального визита посетил Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Напомним, что перед памятником был выстроен почетный караул. Глава нашего государства возложил венок к мемориалу.

По словам журналиста, обе страны прошли через тяжелые испытания, сумели преодолеть экономические кризисы и добиться значительных успехов.

"Сегодня Вьетнам входит в число наиболее открытых и быстрорастущих экономик мира. Однако еще в середине 1980-х годов страна находилась в глубоком экономическом кризисе и считалась одной из беднейших в мире.

В 1986 году инфляция во Вьетнаме достигала 700%, а экономика страны во многом зависела от советской помощи, составлявшей около 4 миллионов долларов в день.

Переломным моментом стали экономические реформы «Доймой», начатые в 1986 году. Благодаря преобразованиям Вьетнаму удалось восстановить экономику, добиться устойчивого роста и снизить инфляцию до однозначных показателей.

В период с 1990 по 2015 год реальный ВВП на душу населения вырос втрое. Сегодня медицинским страхованием охвачено около 95% населения страны", - рассказала Зейналова.

По ее словам, Азербайджану также удалось преодолеть экономический кризис и добиться значительных успехов. Важнейшим шагом стало открытие энергетических ресурсов страны для международных рынков.

"В 1994 году был подписан исторический «Контракт века», благодаря которому в экономику Азербайджана начали поступать крупные иностранные инвестиции. Полученные средства были направлены на восстановление и развитие различных отраслей экономики.

Сегодня Азербайджан является надежным поставщиком нефти и газа, а также важным транспортным узлом между Европой и Азией. Страна предлагает международным грузоперевозчикам короткие и безопасные маршруты, соединяющие два континента.

При этом Азербайджан стремится расширять экономические связи и с географически удаленными государствами, в том числе с Вьетнамом, который находится на расстоянии около 5650 километров.

Сотрудничество Азербайджана и Вьетнама показывает, что географическая удаленность не мешает странам развивать экономические отношения и находить новые возможности для взаимодействия", - сказала корреспондент.