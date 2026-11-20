БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) объявило международный тендер на разработку и внедрение системы SAP S/4HANA ERP в рамках программы цифровой трансформации. Контракт предусматривает проектирование системы, ее интеграцию с действующими информационными системами, миграцию данных и полный ввод в эксплуатацию.

Об этом сообщается в разделе тендеров Азиатского банка развития (АБР).

Согласно информации, тендер проводится в рамках проекта цифровой трансформации АЖД, финансируемого за счет кредита АБР № 4497. Часть выделенных средств будет направлена на оплату контракта по закупке и внедрению системы SAP S/4HANA ERP.

Компания-победитель должна будет разработать бизнес-методологии для АЖД, спроектировать архитектуру решения и обеспечить полноценное внедрение системы. Работы включают настройку программного обеспечения, разработку специализированных программных компонентов, интеграцию с действующими информационными системами, миграцию данных, проведение испытаний, обучение конечных пользователей и ввод системы в эксплуатацию.

Кроме того, поставщик будет отвечать за обеспечение стабильной работы системы после ее запуска, техническую поддержку и устранение проблем, которые могут возникнуть на начальном этапе эксплуатации. В рамках контракта он также должен предоставить все необходимые лицензии на программное обеспечение SAP, подписки и другие права пользования, предусмотренные предлагаемым решением.

Срок реализации контракта составляет 18 месяцев - от начального этапа подготовки до завершения первоначальной эксплуатационной поддержки системы. Предполагается, что система будет введена в эксплуатацию не позднее 15-го месяца. С 16-го по 18-й месяц поставщик будет обеспечивать первоначальную эксплуатационную поддержку и стабилизацию системы. После этого в течение еще 12 месяцев будет предоставляться техническая поддержка в рамках гарантийного периода. Таким образом, общий срок действия контракта составит 30 месяцев.

Тендер будет проводиться в соответствии с правилами закупок АБР в рамках процедуры международных открытых конкурентных торгов без предварительного квалификационного отбора. Оценка предложений будет осуществляться по одностадийной процедуре с двумя конвертами. При итоговой оценке технические показатели будут иметь вес 80 процентов, финансовые - 20 процентов. Преференции для местных участников не предусмотрены.

Компании, желающие принять участие в тендере, должны представить прошедшую аудит финансовую отчетность за последние три года. Кроме того, по итогам последнего отчетного года у них должна быть положительная величина чистых активов. Среднегодовой оборот участников за последние три года должен составлять не менее 4 миллионов долларов США.

Также участники должны подтвердить наличие доступа к ликвидным средствам, кредитной линии или другим финансовым ресурсам в размере не менее 500 тысяч долларов США для покрытия потребностей в денежных средствах, связанных с исполнением контракта.

Согласно требованиям к опыту, претенденты должны за последние пять лет успешно завершить в качестве основного поставщика не менее одного контракта аналогичного характера и сложности стоимостью 10 миллионов долларов США либо двух контрактов стоимостью не менее 5 миллионов долларов США каждый.

Компании, заинтересованные в участии в тендере и соответствующие установленным требованиям, должны обратиться в Группу реализации проекта по закупкам АЖД. Для получения тендерной документации на английском языке необходимо направить письменный запрос на официальном бланке компании за подписью уполномоченного лица и внести невозвращаемую плату в размере 100 долларов США или 170 манатов. После оплаты документы будут предоставлены в электронном виде в формате PDF.

Крайний срок подачи тендерных предложений - 6 января 2027 года, 15:00 по бакинскому времени. Предложения необходимо представить в головной офис АЖД по адресу: Баку, улица Диляры Алиевой, 230.

Участники также должны предоставить обеспечение тендерного предложения в соответствии с требованиями тендерной документации. Вскрытие предложений состоится сразу после истечения срока их подачи в присутствии представителей участников. Предложения, поступившие с опозданием, рассматриваться не будут.