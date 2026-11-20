БАКУ /Trend/ - Фильм "44" стал событием, которое позволяет зрителям заново пережить весь путь Отечественной войны Азербайджана.

Об этом заявил народный артист Азербайджана Фахраддин Манафов в эфире аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым" на экспертной платформе Baku Network.

Актер рассказал, что присутствовал на премьере картины.

"Я сидел в зале и не отвлекся ни на мгновение. Все 44 дня, каждый раз, когда Президент Ильхам Алиев сообщал, что мы освободили тот или иной район, селение или город, у меня текли слезы. Эти ребята провели меня через каждый из 44 дней - я заново прошел весь этот путь. Более того, я увидел Шушу - это было потрясающе", - сказал Фахраддин Манафов.

По словам народного артиста, к работе над фильмом были привлечены более тысячи человек, многие из которых - представители молодежи и люди, ранее никогда не снимавшиеся в кино.

Ф.Манафов также поделился личными впечатлениями от поездок по линии диаспоры.

"Я часто бываю на встречах с азербайджанцами в Европе и Турции. Во время этих поездок я поймал себя на мысли, что разговариваю с высоко поднятой головой. Такую возможность подарили нам Президент, Верховный главнокомандующий, и наши шехиды", - заявил он.

Ведущий программы Тофик Аббасов, в свою очередь, обратил внимание на то, что не прекращается когнитивная война - война смыслов, направленная на сознание людей. По его словам, в ней предпринимаются попытки переписать факты: обелить агрессора, замолчать Ходжалинский геноцид, изгнание около 300 тысяч азербайджанцев из Армении и судьбу 4 тысяч соотечественников, пропавших без вести.

Представляем вниманию читателей полную видеозапись передачи: