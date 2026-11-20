БАКУ/ Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла на 0,79 доллара США, или на 0,8 процента, по сравнению с предыдущим показателем, достигнув 98,41 доллара США за баррель.

Об этом говорится в информации участников нефтяного рынка.

Отмечается, что цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан увеличилась на 0,37 доллара, или на 0,4 процента, до 94,02 доллара.

Цена на сырую нефть марки URALS увеличилась на 0,94 доллара, или на 1,4 процента, по сравнению с предыдущим показателем, достигнув 68,87 доллара за баррель.

Цена на нефть марки Dated Brent, добываемую в Северном море, выросла на 0,76 доллара, или на 0,8 процента, по сравнению с предыдущим показателем, достигнув 92,87 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена одного барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.

Согласно последним данным Trading Economics, в пятницу котировки нефти Brent превысили 92 доллара за баррель. Вместе с тем по итогам недели они, вероятно, снизятся третью неделю подряд. Признаки избытка предложения на мировом рынке перевесили опасения по поводу возможного возобновления американских ударов по Ирану.

"Министр энергетики США Крис Райт заявил, что объемы поставок нефти через Ормузский пролив достигли рекордных уровней на фоне продолжающегося восстановления поставок из стран Ближнего Востока.

Тем временем США, Китай и Россия на трехсторонней встрече в четверг договорились нарастить производство и поставки нефтепродуктов.

Ранее на этой неделе Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало, что в текущем квартале мировой рынок нефти столкнется с профицитом предложения в размере около 2 миллионов баррелей в сутки. В свою очередь, Goldman Sachs предупредил о возможном избытке предложения в следующем году", - сообщает Trading Economics.

На геополитическом фоне Президент США Дональд Трамп заявил, что не торопится принимать решение в отношении Ирана, несмотря на появившиеся в последние дни сообщения о повышении вероятности нового раунда американских ударов по стране.