БАКУ/ Trend/ - За двадцать с лишним лет Ильхам Алиев превратил Азербайджан в страну, через которую сходятся маршруты России, Китая, Евросоюза, США и Центральной Азии. Самое свежее подтверждение прозвучало на саммите АТЭС в Шэньчжэне. Когда Владимир Путин пригласил страны Азии на коридор "Север - Юг", он, сам того не называя, предложил им инфраструктуру, построенную Баку.

На пленарном заседании 33-й встречи лидеров АТЭС 18–19 ноября российский президент перечислил приоритеты Москвы в регионе: цифровые решения, энергетическая и продовольственная безопасность, рост товарооборота с АСЕАН на 60%. Отдельным пунктом прозвучало приглашение партнерам "активно пользоваться возможностями новых транспортных маршрутов, в том числе "Север - Юг"".

Адресат этого приглашения - Индия, страны Персидского залива, Юго-Восточная Азия. Но любой груз, который пойдет из Мумбаи в Москву по суше, на западной ветке коридора обязательно пройдет через Астару, Баку и Ялама. И это не случайность географии, а результат политики Алиева: Азербайджан строил дороги заранее, не вступал ни в один блок и стал нужен всем сразу.

Соглашение о коридоре "Север - Юг" Россия, Иран и Индия подписали еще 12 сентября 2000 года. Задумка простая: сократить доставку из Индии в Россию и Северную Европу с шести недель до трех. За четверть века на западной ветке маршрута свою часть работы полностью сделал только Азербайджан.

Азербайджанская железная дорога доведена до иранской Астары, терминал там построен. Иранская линия Казвин - Решт (175 км) работает с марта 2019 года. А вот 162-километровый участок Решт - Астара, главное недостающее звено всего коридора, до сих пор существует только на бумаге.

Россия и Иран подписали соглашение о его строительстве в мае 2023 года, Москва обещала кредит около 1,3 млрд евро. Землю под трассу Иран полностью передал российской стороне только 4 ноября 2026 года, и то лишь для изысканий. Коммерческий контракт еще не подписан. В РЖД говорят о начале стройки в 2027 году и сроке в три года.

Даже с этим разрывом маршрут через Азербайджан уже загружен. За январь–сентябрь 2026 года по направлению "Север - Юг" через страну прошло 6,87 млн тонн грузов. Ильхам Алиев на саммите СНГ в Туркменбаши 9 октября назвал среднесрочную цель: довести объемы и на коридоре "Восток - Запад", и на "Севере - Юге" до 15 млн тонн каждый.

По сути, приглашая Азию на "Север - Юг", Путин приглашает ее на единственный готовый участок - азербайджанский. Российско-иранский кусок пока остается обещанием.

Парадокс в том, что те же самые рельсы и порты, которые Москва предлагает Азии, одновременно работают на проекты, в которых Россия не участвует. За первые девять месяцев 2026 года через Азербайджан по коридору "Восток - Запад" прошло 14,74 млн тонн, вдвое больше, чем по "Северу - Югу". Транзит через страну за пять лет почти удвоился и к концу года приблизится к 16 млн тонн.

Каждый из игроков ищет здесь свое. России, Ирану и Индии нужен выход к океану и на рынки Южной Азии - и они находят готовую западную ветку "Север - Юг" до Астары. ЕС и Германии нужны новые источники энергии и путь в Азию в обход России: это азербайджанский газ, Средний коридор и порт Баку. Китаю нужна сухопутная дорога в Европу без российской территории - и она идет через каспийский паром и железную дорогу Баку - Тбилиси - Карс. Казахстан и Центральная Азия выходят к Турции и Европе через азербайджанские терминалы, суда и кабель по дну Каспия. А США закрепляются на Южном Кавказе через экономику, и их инструмент - маршрут TRIPP в Нахчыван.

Последние недели показательны. 15 октября Азербайджан и Казахстан открыли Транскаспийский оптоволоконный кабель Сумгаит - Актау: 380 км по дну моря, более 400 Тбит/с. Токаев назвал его Средним коридором "в цифровом формате". 6 ноября США, Азербайджан и Армения создали трехсторонние группы по транспорту и электроэнергетике для "Маршрута Трампа", TRIPP. А 17 ноября, за сутки до АТЭС, в Баку был глава МИД Германии Йохан Вадефуль. С Ильхамом Алиевым он говорил об энергетике, транспорте и логистике и назвал Азербайджан надежным партнером Германии и ЕС.

За одну неделю в Баку обсуждали коридоры Вашингтон, Берлин и Астана, а в Шэньчжэне - Москва. Редкая страна размером с Азербайджан оказывается нужна стольким соперникам сразу.

География дала Азербайджану положение между Россией, Ираном и Турцией. Но то же положение у соседей превратилось в тупик, а у Баку - в актив. Разницу сделали три решения, которые Ильхам Алиев принял задолго до того, как коридоры стали модной темой.

Первое - строить заранее и за свои деньги. Железная дорога Баку - Тбилиси - Карс, порт в Алята, ветка до Астары и терминал на иранской стороне появились тогда, когда грузов под них еще не было. Когда в 2022 году традиционные пути между Европой и Азией закрылись, у рынка не было времени строить альтернативу. Он пошел туда, где дорога уже лежала. Сейчас Баку делает тот же ход на опережение: мощность порта растет с 15 до 25 млн тонн, контейнерная - со 150 до 260 тыс. TEU во втором полугодии 2027 года.

Второе - не входить ни в один лагерь. Азербайджан не состоит ни в НАТО, ни в ОДКБ, ни в ЕАЭС, и при этом выстроил рабочие отношения со всеми центрами силы. С Китаем - всеобъемлющее стратегическое партнерство (апрель 2025 года). С Германией - стратегическая повестка, согласованная в июле 2026 года. С США - Вашингтонские договоренности августа 2025 года и TRIPP. С Россией - отношения, которые Баку выстраивает на равных и не разрывает даже в острые моменты. Именно поэтому один и тот же порт сегодня нужен и Москве, и Брюсселю: ни одна сторона не считает его чужим.

Третье - суверенитет как условие транзита. Победа 2020 года и восстановление территориальной целостности в 2023 году сняли главный риск, из-за которого инвесторы десятилетиями обходили регион. На месте линии фронта пролегает трасса Горадиз - Джебраил - Зангилан - Агбенд длиной почти 150 км. Зангезурский коридор может добавить до 15 млн тонн в год. Сам Алиев еще в Тяньцзине в 2025 году назвал Зангезур следующим важным участком и Среднего коридора, и "Севера - Юга".

Итог прост: ни одно крупное региональное решение - ни по "Северу - Югу", ни по Среднему коридору, ни по маршруту "Восток - Запад" - сегодня не принимается в обход интересов Азербайджана.

В Шэньчжэне Азербайджан не упоминали, и в этом главный сигнал. Баку стал частью инфраструктуры, которую другие предлагают своим партнерам как само собой разумеющееся. Москва продает Азии "Север - Юг", Европа и Китай делают ставку на Средний коридор, Вашингтон строит TRIPP. И все три проекта сходятся на одной стране.

Соперничать друг с другом центрам силы это не мешает. Но им приходится договариваться с Баку каждому по отдельности и на его условиях. Это и есть результат политики Ильхама Алиева: Азербайджан не выбирает, чьим маршрутом стать. Он стал точкой, через которую идут все.