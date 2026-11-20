БАКУ/ Trend/ - Официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева во Вьетнам, начавшийся 19 ноября, привлек внимание медиа этой страны.

Авторитетные газеты, новостные порталы и интернет-издания опубликовали многочисленные статьи и информационные материалы о важной роли дипломатии на уровне глав государств в развитии связей между двумя странами, а также об отношениях стратегического партнерства между Азербайджаном и Вьетнамом.

В статье под заголовком «Углубление стратегического партнерства между Вьетнамом и Азербайджаном и повышение его эффективности», опубликованной Vietnam+, подчеркивается, что визит Президента Ильхама Алиева во Вьетнам способствует активизации двустороннего сотрудничества в энергетической, торговой и многих других областях, открывая возможности для углубления стратегического партнерства. В статье рассказывается об истории дружбы двух народов и отмечается, что основу этой дружбы заложили визиты Президента Хо Ши Мина в Азербайджан в 1959 году и Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева во Вьетнам в 1983 году. Подчеркивается, что на протяжении всего пути своего развития Азербайджан неизменно оказывал Вьетнаму искреннюю поддержку и проявлял доброжелательное отношение, а Вьетнам всегда высоко ценил дружеские отношения и сотрудничество с Азербайджаном. В статье также говорится о вкладе визитов на высшем и высоком уровнях, состоявшихся за прошедший период, в развитие двусторонних отношений.

В публикации на сайте BACNINHTV под заголовком «Сохранение и укрепление традиций дружбы между Вьетнамом и Азербайджаном» подчеркивается, что сотрудничество между двумя странами, история которого насчитывает более 30 лет, тесно связано с последовательно укрепляющимся политическим доверием. За десятилетия партнерства две страны выстроили дружественные отношения и многоплановое сотрудничество, основанные на политическом доверии, равенстве и взаимном уважении.

В статье, опубликованной на сайте газеты Nhândân («Народ»), подчеркивается, что, опираясь на дружбу и значительный потенциал широкого сотрудничества, в прошлом году две страны вывели свои отношения на уровень стратегического партнерства. Это стало исторической вехой в процессе сотрудничества, проявлением политической воли и общего видения лидеров обеих стран относительно перспектив развития двусторонних связей. Отмечается, что новые рамки позволили еще больше повысить эффективность двусторонних отношений между Вьетнамом и Азербайджаном в таких сферах, как экономика, торговля, инвестиции, энергетика, транспорт и логистика.

В статье под заголовком «Вьетнам-Азербайджан: укрепление дружбы ради светлого будущего», опубликованной на сайте Vietnam.vn, отмечается, что отношения между Вьетнамом и Азербайджаном прошли долгий путь - от нефтяных скважин на побережье Каспийского моря до современных ветровых и солнечных электростанций, от исторического визита Президента Хо Ши Мина до инвестиционных проектов, изучаемых вьетнамскими компаниями в Кавказском регионе. Подчеркивается, что дружба, укреплявшаяся на протяжении более 60 лет, открывает путь к новому, более содержательному и перспективному этапу сотрудничества. Официальный визит Президента Ильхама Алиева во Вьетнам предоставит обеим странам возможность отдать должное общему прошлому и изучить новые горизонты сотрудничества.

Статьи на аналогичную тему опубликованы также в ряде других медиа Вьетнама.